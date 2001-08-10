В Южно-Сахалинске чествуют работников строительной отрасли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице состоялась торжественная церемония, посвященная Дню строителя, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, первый заместитель министра строительства Николай Давыдов, председатель городской Думы Олег Логачев, первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Дмитрий Хайбриев и другие почетные гости.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Надсадин отметил, что сегодня в Южно-Сахалинске работает более 500 организаций строительного комплекса, включая малый бизнес, в которых трудятся свыше 8500 человек. Муниципалитет неизменно демонстрирует высокие показатели по количеству вводимого жилья. Несмотря на экономическую ситуацию, в 2021-2022 годах на территории городского округа планируется ввести свыше полумиллиона квадратных метров жилого фонда. В приоритете у администрации также не сбавлять темпов по строительству новых объектов инженерной инфраструктуры, учреждений образования, зон отдыха.

«Современный облик Южно-Сахалинска - это во многом ваша заслуга. Ведь от строительной сферы зависят темпы развития городской инфраструктуры. Сегодня перед отраслью стоят серьезные задачи. Это комплексное строительство новых микрорайонов, выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, благоустройство общественных территорий. Все это формирует комфорт граждан, а это один из важных показателей современной городской среды», - подчеркнул Сергей Надсадин.

В ходе торжественной церемонии почетными грамотами и благодарственными письмами отмечены порядка 60 работников строительных организаций: ООО «Лиго-дизайн трейдинг», АО «Сахалинское ипотечное агентство», АО «Сахалин-Инжиниринг», Ассоциации «Сахалинстрой», СКФ «Сфера», ООО «Остов», ООО «СахалинДом», ООО «Специализированный застройщик ПИК-Сахалин», ООО «Глобус-СК», ООО «Сахкомстрой», ООО «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой», ООО «СМК Энергосила», ООО Фирма «МЖК», а также Управление капитального строительства города Южно-Сахалинска.

По традиции праздник отметили концертом с участием известных вокалистов города.