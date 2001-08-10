Власти Южно-Сахалинска усиленно следят за выносами грязи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске ведут мониторинг содержания строительных площадок, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. По поручению мэра города Сергея Надсадина усилен контроль за фактами выноса грязи, на которые поступают обращения от жителей Южно-Сахалинска.

В ходе комиссионной поездки специалисты администрации города посетили несколько строительных площадок, где были отмечены административные правонарушения и выписаны соответствующие предостережения. В их числе строительная площадка на пересечении ул. Комсомольской и ул. Хабаровской. Осмотр стройплощадки показал, что предприятие продолжает принимать меры по недопущению выноса грязи на улично-дорожную сеть города.

«Мы смотрим, выполняются ли требования по обустройству моек колес спецтранспорта и выезда со строительных площадок в твердом исполнении для предотвращения выноса грязи на автомобильные дороги и общественные пространства», - уточнил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев.

Еще один адрес в маршруте комиссии - строительство жилого комплекса на ул. Комсомольской - ул. Пограничной, где часть домов введена в эксплуатацию, и активно продолжается застройка. Специалисты отметили, что на площадке оборудована мойка колес, выезд отсыпан щебнем, компания принимает меры по минимизации выноса грязи.

Также специалисты посетили площадку, где возводится агропарк. Ранее здесь наблюдался значительный вынос грязи, по факту выдано предостережение, после которого был обустроен выезд плитами со стройки, установлена мойка. В настоящее время нарушений в этой части не зафиксировано.

Работа по мониторингу строительных площадок ведется администрацией города на постоянной основе. Поводом для выездов также становятся обращения граждан на портал «Сахалин. Онлайн» и мобильную приемную администрации Южно-Сахалинска, социальные сети мэра города, звонки жителей в департамент общественной безопасности и контроля. Взаимодействие со строительными организациями по этому вопросу осуществляется регулярно.