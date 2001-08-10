Власти Южно-Сахалинска усиленно следят за выносами грязи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске ведут мониторинг содержания строительных площадок, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. По поручению мэра города Сергея Надсадина усилен контроль за фактами выноса грязи, на которые поступают обращения от жителей Южно-Сахалинска.
В ходе комиссионной поездки специалисты администрации города посетили несколько строительных площадок, где были отмечены административные правонарушения и выписаны соответствующие предостережения. В их числе строительная площадка на пересечении ул. Комсомольской и ул. Хабаровской. Осмотр стройплощадки показал, что предприятие продолжает принимать меры по недопущению выноса грязи на улично-дорожную сеть города.
«Мы смотрим, выполняются ли требования по обустройству моек колес спецтранспорта и выезда со строительных площадок в твердом исполнении для предотвращения выноса грязи на автомобильные дороги и общественные пространства», - уточнил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев.
Еще один адрес в маршруте комиссии - строительство жилого комплекса на ул. Комсомольской - ул. Пограничной, где часть домов введена в эксплуатацию, и активно продолжается застройка. Специалисты отметили, что на площадке оборудована мойка колес, выезд отсыпан щебнем, компания принимает меры по минимизации выноса грязи.
Также специалисты посетили площадку, где возводится агропарк. Ранее здесь наблюдался значительный вынос грязи, по факту выдано предостережение, после которого был обустроен выезд плитами со стройки, установлена мойка. В настоящее время нарушений в этой части не зафиксировано.
Работа по мониторингу строительных площадок ведется администрацией города на постоянной основе. Поводом для выездов также становятся обращения граждан на портал «Сахалин. Онлайн» и мобильную приемную администрации Южно-Сахалинска, социальные сети мэра города, звонки жителей в департамент общественной безопасности и контроля. Взаимодействие со строительными организациями по этому вопросу осуществляется регулярно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:31 Сегодня Областные власти рассказали, как помогают бедным
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
- 15:31 4 Августа За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 16:08 Вчера В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
- 13:33 4 Августа В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 3 Августа В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?