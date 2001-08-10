Почти половина работодателей в Южно-Сахалинске проиндексировали зарплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 из 10 компаний Южно-Сахалинска проиндексировали зарплаты сотрудников в течение последних 6 месяцев, сообщили в пресс-службе SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные горожане из Южно-Сахалинска.

42% компаний в Южно-Сахалинске повышали или индексировали заработную плату сотрудников менее чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (24%), 16% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1-2 года назад, 7% компаний – более чем два года назад.

О размере прибавки к зарплате специалисты сервиса спросили у трудоустроенных жителей Южно-Сахалинска, которые эту прибавку получили в течение последних 6 месяцев. В среднем заработок вырос на 10%, а вот справедливым размером прибавки, по мнению сотрудников, были бы 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен вырос на 11,4%. По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода (июнь к декабрю) выросли:

в IT — на 10,3%;

в строительстве — на 8,7%;

в HR-сфере — на 7,2%;

в банковской отрасли — на 6,6%;

в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Аналогичные вопросы об индексации SuperJob задавал работодателям и работникам и в январе этого года: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же россияне о 30%-ной прибавке.