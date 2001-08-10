Сельчане Итурупа смогут лечить зубы, не уезжая далеко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобильный стоматологический комплекс будет оказывать помощь жителям отдалённых сел Итурупа, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Новое медицинское оборудование приобретут для Курильской ЦРБ. Поручение дал губернатор Валерий Лимаренко – о проблеме стало известно на недавней встрече главы региона с курильчанами. Жители обратили внимание на сложности с получением стоматологической помощи в удалённых местностях.
«Передвижной медицинский комплекс очень нужен жителям Итурупа. Мы приняли оперативное решение о его покупке. На эти цели из областного бюджета выделено около 30 миллионов рублей. Специалисты Курильской районной больницы уже приступили к процессу закупки техники. Планируем, что она будет обслуживать села Горное и Горячие Ключи. Чтобы вылечить зубы, жителям этих населенных пунктов приходится выезжать в районный центр. После приобретения мобильного комплекса, специалист из больницы будет приезжать в села по графику», – отметил Валерий Лимаренко.
Высокая проходимость и наличие необходимого оборудования для оказания специализированной помощи – главные требования к будущему мобильному комплексу.
«В условиях непогоды не каждая машина проедет до удаленных населенных пунктов. Поэтому приобретается машина на шасси грузового автомобиля», –рассказала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.
Планируется, что мобильный комплекс будет оборудован всем необходимым для оказания терапевтической стоматологической помощи пациентам. Также здесь можно будет провести несложные хирургические вмешательства, например, удалить зуб. Кроме стоматологической установки, комплекс будет иметь цифровой рентген-аппарат, стерилизационное оборудование и другую аппаратуру для организации лечебного процесса.
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