На Сахалине ждут ещё больше туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Сахалинскую область оценил развитие туристической инфраструктуры региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

Совместно с губернатором Валерием Лимаренко и первым заместителем генерального директора Корпорации «Туризм.РФ» Денисом Секачевым он посетил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».

Дмитрий Чернышенко отметил, туризм – один из самых мощных драйверов экономического и социального развития страны. Сахалинская область активно включилась в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и стремится к выполнению задачи, поставленной Президентом по ускоренному созданию туристической инфраструктуры.

«Сахалин – уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов - это хорошая динамика и прирост почти на 25%. И мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут. Власти Сахалина активно борются за туристов, тесно взаимодействуют в этом вопросе со всеми профильными ведомствами. При поддержке правительства, корпорации «Туризм.РФ» в регионе создаются совершенно новые уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить туристический поток. Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе и горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Наш спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» – центр притяжения для любителей зимнего отдыха со всей России, жемчужина островного региона. Ежегодно зимой его посещают 240 тысяч человек, а общая длина трасс составляет 35 километров. На курорте параллельно с созданием горнолыжной инфраструктуры активно развивается и коммерческий сектор. Так, в рамках ТОРа «Горный воздух» открываются современные рестораны, гостиничные комплексы и зоны отдыха. Они будут востребованы не только туристами, но и местными жителями, а также откроют новые вакансии на рынке труда. Работа в этом направлении должна быть продолжена», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Вице-премьер напомнил, что правительство Сахалинской области и Корпорация «Туризм.РФ» в сентябре прошлого года заключили соглашение о намерениях для подготовки и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе. На данный момент требуется финансирование строительства канатных дорог «Красная-Юг», а также системы искусственного снегообразования.

«Правительство поручило Минстрою и Минэкономразвития до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с Корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда. Они ведутся совместно с «Туризм.РФ». Так что вместе продолжаем идти к цели создания доступного, комфортного и безопасного отдыха для наших граждан», – добавил вице-премьер.