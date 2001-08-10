10:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалинской улице заменят дорожное полотно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 10 августа, с 9.00 до 18.00 на участке улицы Сахалинской, на железнодорожных путях будут вестись работы по замене дорожного полотна, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Работы будут проводиться без полного перекрытия проезжей части.
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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Новости общества Сахалина и Курил
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