Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2022
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Из сахалинского «Сити Молла» эвакуировали людей
10:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалинской улице заменят дорожное полотно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 10 августа, с 9.00 до 18.00 на участке улицы Сахалинской, на железнодорожных путях будут вестись работы по замене дорожного полотна, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Работы будут проводиться без полного перекрытия проезжей части.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

           

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