На Сахалине создадут Центр беспилотных технологий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко развитие ИТ-парка и создание Центра беспилотных технологий, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона. По обоим проектам уже есть позитивные заключения и четкие планы развития.

Вице-премьер отметил, что основная цель ИТ-парка – привлечь на Сахалин отечественные компании, обладающие уникальными разработками, сформировать новую перспективную отрасль островной экономики. Кроме того, развитие этого проекта станет стимулом для молодежи региона реализовываться на малой Родине, дав возможность получить рабочие места в востребованных и хорошо оплачиваемых высокотехнологичных отраслях.

На данный момент резидентами парка являются 14 компаний. Вице-премьер посетил лабораторию беспилотников, где ведется разработка конструктора беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Орленок».

«Аппарат задействован в программе чемпионата «Молодые профессионалы» как базовая машина. Это уже в определенной степени «стандарт» для пилотов. Мы предложили использовать нашу разработку в образовательной программе Российской Федерации, чтобы школьники отрабатывали на «Орленке» навыки управления беспилотниками», – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

«На территории Сахалинской области планируется создать Центр беспилотных технологий. Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА. Также ведется работа по установлению экспериментального правового режима для полетов беспилотников. Государство и Правительство со своей стороны будут делать все, чтобы максимально поддержать наших исследователей, научные коллективы и организации. В том числе, поможем проектам ИТ-парка в получении необходимых финансовых мер государственной поддержки», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко обсудил с Валерием Лимаренко и важнейший для Сахалинской области вопрос обеспечения инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир. Минцифры совместно с Правительством Сахалинской области и заинтересованными федеральными ведомствами поручено проработать техническую возможность, стоимость и сроки реализации проекта по обеспечению инфраструктурой связи этих территорий.

В рамках визита вице-премьер также поручил включить Сахалинскую область в пилотный проект по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью единой биометрической системы. Подобное решение позволит ускорить процедуру прохождения контроля, упростив ее для пассажиров. А Минцифры с региональной властью поручено проработать возможность расширения мощности ЦОД для размещения платформы ГосТех.