Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2022
Сейчас 07:41
60,32|61,16|66,91
Сильный дождь накроет Сахалин
15:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтёры спасли 105 морских котиков на острове Тюлений

Волонтёры спасли 105 морских котиков на острове Тюлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

105 морских котиков освобождены от смертоносных ошейников из пластикового мусора на острове Тюлений в Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг». 

На протяжении трех лет группа волонтёров-спасателей совместно с учёными и ветеринарными врачами работает на острове Тюленем с целью оказания практической помощи попавшим в беду животным. В 2020 году было освобождено 28 северных морских котиков, а в 2021 году уже 64 животных. 

В этом сезоне совместными усилиями учёные и волонтёры освободили от пластикового мусора 105 северных морских котиков. Учёные-наблюдатели были на Тюленьем с июня и распутали первую половину тюленей, а в конце июля на остров приехала экспедиция «Друзей океана», в команде которых были два ветеринарных врача.

Морских котиков отлавливали при помощи сачков, срезали ошейники телескопическим шестом, а также работали с применением дистанционного инъектора и разрешенных седативных препаратов. Одной из важных задач экспедиции было решить проблему обездвиживания тюленей доступными в России ветеринарными препаратами и получить практический опыт анестезии морских котиков по протоколу, разработанному международными экспертами. Ветеринары и спасатели получили отличные результаты, которые будут обработаны после полевого сезона и внесены в методические рекомендации для общественных групп помощи тюленям, которые разработали сахалинские общественники по итогам прошлогодних экспедиций.

Уже сейчас можно смело сказать, что методика отлично работает: по международному ветеринарному протоколу с помощью седативных препаратов в ходе экспедиции было дистанционно обездвижено 38 морских котиков. Ни одно животное не пострадало от седации, все животные вышли из наркоза и выпущены на лежбище без смертоносной удавки на шее.

В клубе отмечают, что на острове Тюленьем находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. Эти животные значительно крупнее морских котиков, и с ними требуется другой регламент работы, т.к. они занесены в Красную книгу. Но люди не смогли остаться в стороне при виде новорожденных животных в ошейниках: от пластикового мусора также были спасены три сивученка. Удивительный факт, что это были новорожденные щенки, родившиеся около двух месяцев назад. Молодые щенки, только появившиеся на свет, беспечно играли упаковочными лентами и обрывком рыболовной дели, не понимая, чем грозит смертоносный ошейник. Мусор, оказавшийся по вине человека в Мировом океане, становится реальной угрозой для всего живого.

Особенностью работы в этом сезоне стали множественные случаи освобождения котиков от глубоко врезавшихся ошейников. Жилковые рыболовные сети, тонкие упаковочные ленты из пластика до костей позвоночника врезались в тело животных и приносили им страшные мучения. Ветеринарным врачам приходилось проводить полевые операции по извлечению частями таких ошейников у страдающих животных. В большинстве случаев без вмешательства человека этим ослабленным котикам оставалось жить совсем не долго. Всех шокировал и тот факт, что наиболее тонкий пластик - леска – делает самые глубокие раны на теле морского животного. Невозможно понять весь ужас жизни с такой петлей на шее.

По оценкам ученых популяция северного морского котика острова Тюлений насчитывает 180 тысяч особей и примерно 1-2% из них страдают от травм пластиковым мусором, плавающим в океане. Много это или мало – не важно! Важно, что сейчас по вине человека жизнь нескольких тысяч животных, обитающих на этом острове, превратилась в мучительную агонию. Практически невозможно идентифицировать источник или собственника мусора, в котором путаются и умирают тюлени. Пока плохо работает система предотвращения загрязнения моря, ответственны мы все. И только люди могут изменить эту ситуацию.

В настоящее время «Друзья океана» отправились в Камчатский край для проведения второй экспедиции по оказанию помощи морским котикам на Командорских островах.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?