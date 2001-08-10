Волонтёры спасли 105 морских котиков на острове Тюлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

105 морских котиков освобождены от смертоносных ошейников из пластикового мусора на острове Тюлений в Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг».

На протяжении трех лет группа волонтёров-спасателей совместно с учёными и ветеринарными врачами работает на острове Тюленем с целью оказания практической помощи попавшим в беду животным. В 2020 году было освобождено 28 северных морских котиков, а в 2021 году уже 64 животных.

В этом сезоне совместными усилиями учёные и волонтёры освободили от пластикового мусора 105 северных морских котиков. Учёные-наблюдатели были на Тюленьем с июня и распутали первую половину тюленей, а в конце июля на остров приехала экспедиция «Друзей океана», в команде которых были два ветеринарных врача.

Морских котиков отлавливали при помощи сачков, срезали ошейники телескопическим шестом, а также работали с применением дистанционного инъектора и разрешенных седативных препаратов. Одной из важных задач экспедиции было решить проблему обездвиживания тюленей доступными в России ветеринарными препаратами и получить практический опыт анестезии морских котиков по протоколу, разработанному международными экспертами. Ветеринары и спасатели получили отличные результаты, которые будут обработаны после полевого сезона и внесены в методические рекомендации для общественных групп помощи тюленям, которые разработали сахалинские общественники по итогам прошлогодних экспедиций.

Уже сейчас можно смело сказать, что методика отлично работает: по международному ветеринарному протоколу с помощью седативных препаратов в ходе экспедиции было дистанционно обездвижено 38 морских котиков. Ни одно животное не пострадало от седации, все животные вышли из наркоза и выпущены на лежбище без смертоносной удавки на шее.

В клубе отмечают, что на острове Тюленьем находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. Эти животные значительно крупнее морских котиков, и с ними требуется другой регламент работы, т.к. они занесены в Красную книгу. Но люди не смогли остаться в стороне при виде новорожденных животных в ошейниках: от пластикового мусора также были спасены три сивученка. Удивительный факт, что это были новорожденные щенки, родившиеся около двух месяцев назад. Молодые щенки, только появившиеся на свет, беспечно играли упаковочными лентами и обрывком рыболовной дели, не понимая, чем грозит смертоносный ошейник. Мусор, оказавшийся по вине человека в Мировом океане, становится реальной угрозой для всего живого.

Особенностью работы в этом сезоне стали множественные случаи освобождения котиков от глубоко врезавшихся ошейников. Жилковые рыболовные сети, тонкие упаковочные ленты из пластика до костей позвоночника врезались в тело животных и приносили им страшные мучения. Ветеринарным врачам приходилось проводить полевые операции по извлечению частями таких ошейников у страдающих животных. В большинстве случаев без вмешательства человека этим ослабленным котикам оставалось жить совсем не долго. Всех шокировал и тот факт, что наиболее тонкий пластик - леска – делает самые глубокие раны на теле морского животного. Невозможно понять весь ужас жизни с такой петлей на шее.

По оценкам ученых популяция северного морского котика острова Тюлений насчитывает 180 тысяч особей и примерно 1-2% из них страдают от травм пластиковым мусором, плавающим в океане. Много это или мало – не важно! Важно, что сейчас по вине человека жизнь нескольких тысяч животных, обитающих на этом острове, превратилась в мучительную агонию. Практически невозможно идентифицировать источник или собственника мусора, в котором путаются и умирают тюлени. Пока плохо работает система предотвращения загрязнения моря, ответственны мы все. И только люди могут изменить эту ситуацию.

В настоящее время «Друзья океана» отправились в Камчатский край для проведения второй экспедиции по оказанию помощи морским котикам на Командорских островах.