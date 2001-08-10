На Сахалине впервые пройдёт «Танковый вальс»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце августа текущего года на Сахалине и Курильских островах состоится Международный военно-технический форум «Армия-2022», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.

По уже сложившейся традиции на острове Сахалин основная площадка для проведения мероприятий форума будет развёрнута на аэродроме «Пушистый». Помимо этого, планируется развернуть ещё несколько дополнительных площадок, на которых будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении воинских частей островного региона.

В рамках показа возможностей современной боевой техники, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа впервые покажут гостям форума «Танковый вальс» – синхронное выполнение манёвров на многотонных танках Т-80.

Кроме того, на выставочных площадках вместе с показом современного вооружения и военной техники, зрителям форума будет представлена культурно-развлекательная программа, выступление творческих и художественных коллективов Сахалинской области.