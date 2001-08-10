На Сахалине впервые пройдёт «Танковый вальс»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце августа текущего года на Сахалине и Курильских островах состоится Международный военно-технический форум «Армия-2022», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.
По уже сложившейся традиции на острове Сахалин основная площадка для проведения мероприятий форума будет развёрнута на аэродроме «Пушистый». Помимо этого, планируется развернуть ещё несколько дополнительных площадок, на которых будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении воинских частей островного региона.
В рамках показа возможностей современной боевой техники, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа впервые покажут гостям форума «Танковый вальс» – синхронное выполнение манёвров на многотонных танках Т-80.
Кроме того, на выставочных площадках вместе с показом современного вооружения и военной техники, зрителям форума будет представлена культурно-развлекательная программа, выступление творческих и художественных коллективов Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
- 15:31 4 Августа За выборами в областную думу на Сахалине будут пристально следить
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
- 13:33 4 Августа В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 3 Августа В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?