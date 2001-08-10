В Томаринском районе восстановлена работа важных объектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все объекты жизнеобеспечения в Томаринском районе после циклона работают в штатном режиме, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона. Ситуация с ликвидацией последствий циклона находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Ночью район оказался во власти стихии.

«Мы оперативно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Ливневые дожди нарушили транспортное сообщение на железной и автомобильной дороге. К счастью, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Необходимые ресурсы для ликвидации последствий циклона в районе есть. При необходимости областные власти готовы оказать дополнительную поддержку. Держу ситуацию на личном контроле, информацию получаю ежечасно», – сказал Валерий Лимаренко.

Около 7 утра в 3 километрах от станции Томари произошел сход четырех колесных пар вагона рельсового автобуса «Орлан». Внутри находилось шесть пассажиров, никто не пострадал. Из Южно-Сахалинска на станцию сразу был направлен восстановительный поезд РЖД. В работах было задействовано 33 человека, выделено шесть вагонов скальной массы на отсыпку полотна.

Приостановлено движение автотранспорта на участке автодороги Арсентьевка – Ильинское. Здесь из-за обильных осадков через дорожное полотно перелилась река Мануй. Людей, застрявших на пути, перевезли высокопроходимыми вахтовыми автобусами. Кроме того, транспортное сообщение между районами открыто по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

В Томари произошло подтопление двух придомовых территорий и четырех частных жилых домов на улицах: Советская, Садовая, Горького, Карла Маркса. Там проживает 12 человек, в том числе один ребенок. Уже утром вода с домов сошла, пострадавших нет. Жителям будет оказана помощь в просушке помещений.

В райцентре экскаваторами расчищают водоотводный канал, а также откачивают воду с дворовых территорий. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 49 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России.