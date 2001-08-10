Сахалин прирастает спортивными объектами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс и строится хоккейный корт, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

В ходе рабочей поездки в городской округ губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал объекты спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе созданы условия для развития игровых видов спорта. Объект сдали в конце прошлого года, и теперь в час его могут посещать 25 человек. Предусмотрен зал 30х18 метров со специальным многослойным покрытием и разметкой, ворота для мини-футбола, специальные стойки для волейбола и баскетбола.

Баскетбольная площадка 28х15 метров оборудована и на прилегающей территории. В здании также разместили медицинский кабинет, тренерскую, душевые, раздевалки, санузлы, в том числе для маломобильных граждан.

«Расписание составляется таким образом, чтобы максимально загрузить объект. ФОК работает с 10 утра до 10 вечера. На стадионе большую часть года тренироваться не получится, а сейчас мы создаем баланс занятий на открытом воздухе и в теплом комфортном помещении. Объект востребован у жителей. В Шахтерске есть волейбольная команда», – рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

В Углегорске возводится хоккейный корт. Сдать спортобъект должны в октябре этого года. Здесь демонтировали старую хоккейную коробку, обустроили фундамент под современное холодильное оборудование. Специализированные айс-маты позволят использовать корт девять месяцев в году, а не только в холодное время года. Спортивная школа «Кристалл» предоставила Углегорску ледозаливочную машину и комплект хоккейных бортов с прозрачным остеклением.

В этом году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чехове Холмского района. Сдать объект должны в 2023-м. В течение двух лет будут построены также спорткомплекс в Горнозаводске Невельского района, крытый хоккейный корт в Ногликах, универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове и спорткомплекс в селе Ильинское Томаринского района.

Строительство социально значимых объектов является одним из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия». Сахалинские партийцы организуют штабы общественного контроля, где жители вносят свои предложения на этапе проектирования объектов. В ходе строительства единороссы контролируют, чтобы все пожелания людей были выполнены в полном объеме.