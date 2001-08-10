В сахалинской воде не нашли ничего лишнего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июле на Сахалине проведены исследования более 1200 проб воды из разных источников, сообщили ТИА «Острова» в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В результате лабораторных испытаний оценивались показатели качества и микробиологические показатели. Несоответствий установленным требованиям не выявлено.
За 7 месяцев 2022 года специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» исследовано 465 проб воды из различных источников, проведено 3587 исследований поверхностной воды, 713 исследований питьевой воды, 630 исследований сточной воды, 256 исследований грунтовой воды.
Лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.
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