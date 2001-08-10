Лосось, кальмар и камбала ждут гурманов на фестивале «Остров-рыба»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники гастромарафона «Дары морей» VIII фестиваля «Остров-рыба» завершают разработку рецептуры специальных блюд, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска. Их можно будет попробовать с 15 августа – в день старта события.

«Остров-Рыба» – это ставший уже традиционным фестиваль, полюбившийся многим горожанам. Как и прежде он приурочен к празднованию Дня города, и проводится уже в восьмой раз. Фестиваль – не просто масштабное народное гуляние, а целый ряд событий. Одно из них – гастрономический марафон «Дары морей», который стартует 15 августа и завершится 11 сентября. В этом году его участниками станут 6 предприятий общественного питания города.

«Дары морей» – это интересные авторские и классические блюда с яркой подачей, представленные в одном сете. Такой формат – комплекс из трех блюд по единой цене для всех заведений-участников марафона – оказался весьма популярным у горожан. Так южносахалинцы и гости города могут насладиться различными видами представленных в областном центре кухонь по доступной цене, – рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.

В основе фестивального комплекса три обязательных наименования – лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара могут дополнять и комбинировать на свое усмотрение. Сейчас все участники марафона завершают разработку рецептов и оформления блюд. В их числе ресторан японской кухни «Хомура», который предложит в рамках фестиваля фирменный сет из ухи, запеченного лосося и закуски из кальмара.

«Мы взяли за основу для нашего фестивального сета традиционные рецепты японской кухни. Фокус-группа из сотрудников нашего заведения дала хорошие отзывы, теперь мы попробуем удивить наших гостей, – поделился шеф-повар ресторана «Хомура» Антон Ким. – Люди в первую очередь «едят глазами», поэтому мы долго работали над подачей и сервировкой блюд. Повар – тот же художник, для меня была важна еще и эстетическая составляющая блюда. Конечно, как и в начале любого мероприятия, есть определенное волнение, мы очень ждем старта гастромарафона».

Подробная программа фестиваля, перечень участников марафона с меню будут размещены в тематическом разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3161, а также в телеграм-канале «Остров-Рыба» - https://t.me/fishisland65.