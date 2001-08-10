Сахалинцев просят рассказать о семьях, которым нужна помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошло заседание Совета по работе с семьями в трудной жизненной ситуации. Его деятельность направлена на поддержку семей, оказавшихся в социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На состоявшемся заседании рассмотрели информацию по четырем таким семьям. Для помощи данной категории южносахалинцев привлекаются специалисты городской администрации, центра занятости, социально-реабилитационных и образовательных учреждений, благотворители.
С каждой семьей проводится индивидуальная работа: людям помогают в оформлении документов, трудоустройстве, оздоровлении взрослых и детей, выделении путевок в детские сады и т. д. К сожалению, некоторые родители недобросовестно выполняют свои обязанности по воспитанию детей и зачастую отказываются от предложенной им помощи в трудоустройстве, предпочитая жить на детские пособия.
В рамках проведения Совета приходится решать не только материальные и организационные вопросы, но и с привлечением волонтеров оказывать помощь по уборке, косметическому ремонту жилья, тем, кто физически не в состоянии выполнить данные работы самостоятельно.
Все ситуации скрупулезно анализируются специалистами и работа в этом направлении ведется систематически, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Каждый случай нужно отрабатывать до точки! Не получилось, не подействовало, ищем другие пути», - подчеркнула председатель Совета, вице-мэр Елена Федорова.
Одним из примеров качественной работы Совета Елена Федорова назвала ситуацию семьи О., в которой многодетной матери, имеющей инвалидность, оказали содействие в улучшении жилищных условий.
Для качественной работы с семьями данной категории назначаются кураторы. Хорошо показала себя практика, когда кураторами становятся специалисты образовательных учреждений. Они взаимодействуют с ребенком и его законными представителями.
Также на Совете обсудили ситуацию с семьей Д., где отец один занимается воспитанием сына, у которого есть проблемы с обучением и поведением. На период летних каникул мальчика зачислили в трудовую школьную бригаду. В августе в школеребенку будет оказана помощь в индивидуальной подготовке для сдачи экзаменов за 9 класс.
Совет по работе с семьями обращается к южносахалинцам: если вы знаете о семье, которая нуждается в помощи, сообщите о ней по телефонам отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 300-731, 300-729.
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