В Южно-Сахалинске продолжается борьба с борщевиком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках муниципального контракта механизированный окос борщевика на территории городского округа ведет МКП "Завод строительных материалов им. Федотова". Сегодня техника работает в селе Новая Деревня и на ул. Ленина в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты завода в рамках муниципального контракта ликвидируют сорняк механизированным способом. В Новой деревне работа ведется при помощи трактора Т-150 специальным навесным оборудованием, которое осуществляет скашивание и измельчение растения.
Одновременно техника окашивает борщевик вдоль обочин улично-дорожной сети на ул. Ленина в Южно-Сахалинске. Здесь задействован трактор МТЗ со специальным оборудованием - телескопической коленчатой стрелой. Которая позволяет работать в канавах и откосах дорог: там, где невозможно пройти трактору, действуют при помощи «стрелы».
- Специфика техники разная: одна может работать на ровных площадках, другая - вдоль дорог. Скорость и эффективность примерно одинакова. Мы трудимся в оперативном режиме, чтобы не допустить разброса семян борщевика. В наших планах до конца недели выкосить порядка 10 гектар сорняка, - рассказал директор МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» Алексей Римша.
Как уточнили в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», в этом сезоне на территории города ликвидировано порядка 13 гектара борщевика. В планах - работа на участках общей площадью еще 32 гектара. Борьба с сорняком ведется механизированно и в ручную, применение специальных пестицидов допустимо только вне населенных пунктов. Кроме того, на средства областной субсидии ведется поиск подрядчика для покоса 100 гектар борщевика на территории городского округа.
Напомним, борщевик Сосновского выращивался как перспективная кормовая культура для животноводства, эксперимент был признан неудачным. Ликвидировать сорняк крайне сложно, он быстро распространяется на новые территории, а его семена сохраняют жизнеспособность до 5 лет.
При этом борщевик заполонил и частные земли, в связи с чем администрация города призывает землепользователей содержать свои участки в надлежащем состоянии: регулярно осуществлять борьбу с борщевиком, обрезать его соцветия, удалять точку роста, применять светонепроницаемый укрывной материал (до 5 лет). Также рекомендуются и агротехнические методы, такие как вспашка участка, дискование и т. д.
За непроведение мероприятий по скашиванию травы и удалению борщевика Сосновского на территориях общего пользования и иных объектах благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».
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