"Город добра" сделает косметически ремонт в квартире 88-летне жительницы Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В день 88-летия жительницу областного центра Валентину Прощенко навестили специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска и поздравили с днем рождения. Сейчас в рамках общегородского проекта "Город добра" в квартире Валентины Николаевны идет косметический ремонт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, благотворительный проект администрации Южно-Сахалинска «Город добра» призван помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В качестве благотворителей выступает бизнес и частные лица. Общегородская акция созвучна проектам, инициированным губернатором региона Валерием Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» и «Добрые дела карты сахалинца».
С добрыми делами в квартиру 88-летней Валентины Николаевны Прощенко пришла компания «Строительная база № 1». Ее руководитель Александр Молодцов вызвался привести в порядок кухню, прихожую, ванную комнату и туалет для одинокой женщины почтенного возраста.
Валентина Прощенко имеет звание заслуженного работника культуры РСФСР, свою жизнь связала с полиграфией. После окончания полиграфического техникума уже в 20 лет она стала единственным директором-женщиной типографии в Амурской области. Потом возглавляла Невельскую типографию. В 1975 году назначена директором издательства Сахалинского обкома КПСС, объединявшего все региональные газеты.
Силами «Строительной базы № 1» в квартире уже сняты старые обои, оштукатурены стены, рабочие выравнивают потолок под окраску, на очереди замена линолеума. С жизненной историей Валентины Николаевны в департаменте социальной политики знакомы более года. Ранее женщине за счет спонсоров подарили новую кухонную плиту, привозили продуктовые наборы.
Уточним, присоединиться к проекту «Город добра» могут все желающие. Для этого необходимо написать координаторам от департамента информационной политики на электронную почту: [email protected] или отправить сообщение в whatsapp по номеру +79624150611, указав название организации либо свое имя и фамилию, а также контактный телефон. Подробнее в тематическом разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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