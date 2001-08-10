Жители Ключей встретились с представителями городской администрации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Плановую встречу с населением провел первый вице-мэр Александр Гринберг. Вместе с ним на вопросы южносахалинцев отвечали руководитель отдела по управлению территорией Андрей Маясов, депутат Городской Думы Сергей Замотаев, сотрудники ряда профильных департаментов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одна из основных тем обсуждения касалась освещения части улиц населенного пункта. Напомним, в прошлом году в рамках капремонта центральной улицы села были проведены работы по ее освещению. Как рассказал Александр Гринберг, муниципалитет подготовил инвестиционный проект, и в следующем году в селе планируется сделать комплексное освещение. Также люди высказали просьбу - осветить участок автодороги Ново-Александровск — Ключи. Запрос будет передан в региональное управление автомобильных дорог, которое занимается обслуживанием трассы.
Жители подняли вопрос о продлении маршрута школьного автобуса до района новой застройки. В ближайшее время туда выедут представители департаментов образования и городского хозяйства, чтобы на месте изучить возможность организации разворотной площадки для автобуса. Также с учетом обращений южносахалинцев первый вице-мэр дал поручение - изучить вопрос изменения маршрута рейсового автобуса для выезда с ул. Советской на ул. Тихорецкую.
По-прежнему площадками для сбора ТБО, предназначенными для жителей Ключей, пользуются дачники, которые не хотят заключать договор с региональным оператором по вывозу мусора с территорий дачных массивов. Из-за этого в селе существует проблема постоянной переполненности мусорных контейнеров и загрязнения участков поблизости. Департаменту городского хозяйства дано поручение подготовить варианты ее решения.
Есть вопросы с переключением сетей от старого водопровода к новому. Александр Гринберг взял его на личный контроль, отметив, что получить технические условия на подключение люди должны в ближайшее время. Также на личном контроле первого вице-мэра вопросы с газификацией: осенью для жителей будет проведено отдельное собрание по этой теме.
- Встреча прошла активно, хорошо, - резюмировал первый вице-мэр Александр Гринберг. - Несмотря на то, что в селе мы делаем достаточно много, вопросы всегда есть, люди хотят лучшего, более активного благоустройства. И это правильно.
Он подчеркнул, что все поступившие вопросы переданы в работу. Где это возможно, решение будет оперативным. Для выполнения части задач потребуется дополнительное время и финансирование.
Павел Ручка проживает в Ключах более 40 лет. Мужчина отметил, что за последние годы село очень преобразилось.
- Поселок благоустроился. Особенно в прошлом году. Заасфальтировали, тротуары сделали, озеленение, очень хорошо стало. Надеюсь остальные вопросы тоже решат, - заключил он.
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