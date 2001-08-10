Тихоокеанское
информационное агентство
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11:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области распустились лотосы

В Амурской области распустились лотосы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Константиновском районе Амурской области распустились лотосы Комарова. Бутоны краснокнижного растения раскрылись на озере Осиновом у села Войково. Снимки буйно цветущей колонии опубликовала в соцсетях районная администрация, пишет ИА "Порт Амур".

"Десятки людей, причем не только из нашего района, каждый день приезжают к благоухающему нежно-розовыми соцветиями озеру полюбоваться на это реликтовое чудо и сделать красивые фото на память", цитирует информационное агенство местную администрацию.

Лотос Комарова - растение, занесенное в Красную книгу России и региона, и призвали бережнее относиться к цветам, ни в коем случае их не срывать. За такое варварство можно получить административное наказание по статье 8.35 КоАП «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». 

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