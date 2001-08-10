Более пяти тысяч жителей Сахалинской области подали заявки на догазификацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в этом году работы по подключению новых потребителей к газу проведут в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Анивском и Тымовском районах. В 2023-м к этому списку добавятся и другие районы области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– На Сахалине сегодня активно реализуется программа догазификации. Правительство области ведет совместную работу с компанией «Газпром». Крайне важно, чтобы газ пришел во все дома жителей, где это возможно, – отметил Валерий Лимаренко.
Как подчеркнул министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко, догазификация в отличие от газификации, проводится там, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети, и проложить газопровод требуется только до границ участков. При этом в рамках догазификации газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке — проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования — выполняются за счет владельца дома. Параллельно с оформлением договора на технологическое присоединение необходимо сразу же приступить к подготовке дома к приему газа. Также министр напомнил, что жители области имеют право получить возмещение расходов на подключение газа к своему дому. И сделать это можно еще до запуска. Работы компенсируются правительством Сахалинской области в размере до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему газа. В Южно-Сахалинске и Анивском районе для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация до 50 тысяч рублей и на приобретение газоиспользующего оборудования.
На сегодня в регионе поступило 5311 заявок на догазификацию. Заключено 2385 договоров на технологическое присоединение.
Для увеличения темпов догазификации региональное правительство создало цифровую информационную систему, в которую вносятся заявки жителей на догазификацию и разработку проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы по внутридомовому газовому оборудованию. После в автоматическом режиме ведется заключение договоров.
Волонтеры обходят дома сахалинцев и проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.
Напомним, в Сахалинской области реализуется масштабная программа газификации. В течение пяти лет планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году планируется обеспечить газом все муниципальные образования Сахалина.
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