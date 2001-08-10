Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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09:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Более пяти тысяч жителей Сахалинской области подали заявки на догазификацию

Более пяти тысяч жителей Сахалинской области подали заявки на догазификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в этом году работы по подключению новых потребителей к газу проведут в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Анивском и Тымовском районах. В 2023-м к этому списку добавятся и другие районы области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– На Сахалине сегодня активно реализуется программа догазификации. Правительство области ведет совместную работу с компанией «Газпром». Крайне важно, чтобы газ пришел во все дома жителей, где это возможно, – отметил Валерий Лимаренко.

Как подчеркнул министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко, догазификация в отличие от газификации, проводится там, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети, и проложить газопровод требуется только до границ участков. При этом в рамках догазификации газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке — проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования — выполняются за счет владельца дома. Параллельно с оформлением договора на технологическое присоединение необходимо сразу же приступить к подготовке дома к приему газа. Также министр напомнил, что жители области имеют право получить возмещение расходов на подключение газа к своему дому. И сделать это можно еще до запуска. Работы компенсируются правительством Сахалинской области в размере до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему газа. В Южно-Сахалинске и Анивском районе для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация до 50 тысяч рублей и на приобретение газоиспользующего оборудования.

На сегодня в регионе поступило 5311 заявок на догазификацию. Заключено 2385 договоров на технологическое присоединение.

Для увеличения темпов догазификации региональное правительство создало цифровую информационную систему, в которую вносятся заявки жителей на догазификацию и разработку проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы по внутридомовому газовому оборудованию. После в автоматическом режиме ведется заключение договоров.

Волонтеры обходят дома сахалинцев и проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.

Напомним, в Сахалинской области реализуется масштабная программа газификации.  В течение пяти лет планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году планируется обеспечить газом все муниципальные образования Сахалина.

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