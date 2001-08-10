В Южно-Сахалинске по обращениям горожан устанавливают дополнительные скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает отрабатывать обращения жителей по благоустройству, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одно из предложений поступило во время встречи мэра Сергея Надсадина с жителями ул. Украинской: горожане обратились к главе города с просьбой установить в районе перекрестка с ул. Ленина дополнительные скамейки. В летнее время они здесь особенно востребованы.

Заявка была оперативно передана в работу специалистам департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рабочие установили здесь 2 скамейки вдоль пешеходной зоны. Ранее была отработана аналогичная просьба от жителей 9 микрорайона, поступившая через социальные сети мэра.

Как сообщили в департаменте, в ближайшее время будет рассмотрена возможность установки по просьбам граждан еще порядка 10 скамеек - как в центре города, так и в планировочных районах. Эта работа, которая в том числе ведется в рамках взаимодействия с гражданами, является важным направлением формирования комфортной городской среды. В частности, планируется, что 2 дополнительных скамейки на следующей неделе появятся на пр. Мира.

Добавим, что горожане могут направлять обращения в официальные аккаунты мэра и администрации города. Специалисты Муниципального Центра управления передадут сигнал профильным ведомствам.