В Южно-Сахалинске по обращениям горожан устанавливают дополнительные скамейки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города продолжает отрабатывать обращения жителей по благоустройству, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одно из предложений поступило во время встречи мэра Сергея Надсадина с жителями ул. Украинской: горожане обратились к главе города с просьбой установить в районе перекрестка с ул. Ленина дополнительные скамейки. В летнее время они здесь особенно востребованы.
Заявка была оперативно передана в работу специалистам департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рабочие установили здесь 2 скамейки вдоль пешеходной зоны. Ранее была отработана аналогичная просьба от жителей 9 микрорайона, поступившая через социальные сети мэра.
Как сообщили в департаменте, в ближайшее время будет рассмотрена возможность установки по просьбам граждан еще порядка 10 скамеек - как в центре города, так и в планировочных районах. Эта работа, которая в том числе ведется в рамках взаимодействия с гражданами, является важным направлением формирования комфортной городской среды. В частности, планируется, что 2 дополнительных скамейки на следующей неделе появятся на пр. Мира.
Добавим, что горожане могут направлять обращения в официальные аккаунты мэра и администрации города. Специалисты Муниципального Центра управления передадут сигнал профильным ведомствам.
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