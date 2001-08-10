Сахалинские туристы могут пожаловаться на обман с путевками, купленными через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания туристических услуг и рыночной продажи дистанционным способом пройдет 28 июля в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске.

Жители области смогут оставить обращения по заявленной теме специалистам регионального управления Роспотребнадзора.

Встреча пройдет в четверг, 28 июля, с 14:00 до 16:00, по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70. Записываться не обязательно, приходите в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

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