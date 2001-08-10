11:29, | Новости общества Сахалина и Курил
26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, ориентировочно с 9.00 до 17.00, на пр. Победы от его перекрестка с с пр. Мира до ул. Красной (северная сторона), будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Асфальтирование будут производить по полосам без полного перекрытия участка.
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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Новости общества Сахалина и Курил
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