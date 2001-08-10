26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, ориентировочно с 9.00 до 17.00, на пр. Победы от его перекрестка с с пр. Мира до ул. Красной (северная сторона), будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Асфальтирование будут производить по полосам без полного перекрытия участка.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.