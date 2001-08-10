Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2022
Сейчас 12:17
57,39|57,76|66,91
26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы
11:29, | Новости общества Сахалина и Курил

26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы

26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, ориентировочно с 9.00 до 17.00, на пр. Победы от его перекрестка с с пр. Мира до ул. Красной (северная сторона), будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Асфальтирование будут производить по полосам без полного перекрытия участка.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?