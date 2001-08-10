Тихоокеанское
информационное агентство
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16:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города

В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это уже третий авторский вернисаж известного сахалинского фотолюбителя Владимира Чуйко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект «ОБЪЕКТИВная РЕАЛЬНОСТЬ» состоит из двух циклов. Первая экспозиция называется «Мой Южный». Она посвящена 140-летию островной столицы. Выставка объединила работы, сделанные за последние два года. Несколько фотографий стали победителями конкурсов. Один из снимков будет использован в оформлении почтового конверта, посвященного Южно-Сахалинску. А вот смысловым центром стала фотография, давшая название всему проекту, с изображением телевизионной вышки Южно-Сахалинска: Владимир много лет трудится в сфере телерадиовещания.

- Живу почти 50 лет в Южно-Сахалинске. Последние годы он очень сильно меняется. Накануне пересматривал свой фотоальбом, который издавал в 2012 году. Прошло 10 лет, но это уже такая глубокая история. Город стал совершенно другим, - отметил автор.

Один из гостей мероприятия Александр Малахов рассказал, что на выставку Владимира Чуйко попал впервые.

- Решил наверстать упущенное, прийти, посмотреть работы, чему-то поучиться, задать вопросы, - сказал он. - Очень понравились снимки, сделанные утром и ночью.

От имени мэра присутствующих приветствовал управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов. Он поблагодарил Владимира Чуйко за вклад в культурную жизнь областного центра и пригласил к сотрудничеству при создании фотоальбома к юбилею города.

Выставка работает в стеклянном павильоне городского парка. Вход свободный. Вторая экспозиция — «Сахалинские пейзажи»  — откроется через несколько недель. Напомним, в рамках фотовыставки также будут проводиться краеведческие лекции об истории Южно-Сахалинска.

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