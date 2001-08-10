Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) "Больничная 2" провели завершающее мероприятие социального проекта по благоустройству "Яркий двор-2022". Взрослые и дети объединились, чтобы высадить цветы, покрасить вазоны, обновить урны и провести уборку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ТОС «Больничная 2» был организован в 2019 году. За это время активисты территориального объединения неоднократно принимали участие в муниципальных конкурсах и получали финансирование на реализацию своих инициатив. В этом году ТОС «Больничная 2» воплотил проект «Яркий двор-2022», результатом которого является озеленение прилегающей территории. Подробнее об этом событии рассказала председатель ТОС Елизавета Сироткина.

- Мы организовали ТОС несколько лет назад и успешно используем гранты администрации для того, чтобы улучшить пространство вокруг. Мы устанавливаем лавочки, сажаем цветы, приучаем детей к чистоте, порядку и красоте. В этом году мы тоже подали заявку на грант, на средства которого мы купили землю и цветочную рассаду. Мы очень рады, что наши жители сплоченные, вышли дружно вместе с детьми и участвуют в высадке цветов и преображении территории.

Добавим, для самых маленьких участников праздника была организована развлекательная программа с музыкой, конкурсами и бесплатными лимонадом. Дети и подростки активно подключились к инициативе по преображению двора. Экологическое воспитание — одна из целей проекта, реализованного ТОСом «Больничная 2».

Отметим, в настоящее время в городском округе действует 95 территориальных общественных самоуправлений, в которые объединились более 12 тысяч жителей. В этом году финансовую поддержку от муниципалитета получили 29 проектов ТОСов на сумму около 10 млн. рублей.