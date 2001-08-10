Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2022
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В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
12:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко взял под личный контроль ситуацию в Северо-Курильском районе

Валерий Лимаренко взял под личный контроль ситуацию в Северо-Курильском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Парамушире произошел резкий подъем уровня воды в реке, который привел к подтоплению части Северо-Курильска. В результате случившегося жители и имущество городского округа не пострадали. Администрация муниципального образования находится на постоянной связи с губернатором Валерием Лимаренко. Глава региона позвонил мэру и заслушал полный отчет о ситуации на месте. Городу будет оказана вся необходимая помощь, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Незамедлительно на русле реки были организованы работы – спецтехника расчищает и укрепляет края водотока. Кроме того, оперативные службы мобилизовали дополнительную спецтехнику и оборудование, которые будут задействованы по мере необходимости.

Ликвидировать возможные последствия непогоды оперативные службы начнут сразу после прохождения интенсивных осадков.

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