Сахалинец, побывав в гостях у нового знакомого, покинул квартиру с чужими гаджетами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В мае обвиняемый и его знакомая распивали спиртные напитки, в районе улицы Милицейской, где познакомились с мужчиной. Гражданин пригласил их к себе в гости для продолжения застолья. К ним присоединилась также сожительница мужчины. Утром хозяин квартиры попросил гостей покинуть жилище. Перед уходом фигурант решил прихватить с собой телефон и планшет, которые видел на кровати, принадлежащие сожительницы гражданина.

В результате потерпевшей причинен значительный материальный ущерб на 35 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места совершения преступления фигурант скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению как собственным.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.