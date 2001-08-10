Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областном онкологическом диспансере сегодня открылась межрегиональная научно-практическая конференция "Заря Востока". Для обмена опытом в Южно-Сахалинск прибыли специалисты ведущих российских клиник и профильных учреждений Дальнего Востока и Сибири. За два дня специалисты проведут серию мастер-классов и обменяются своими наблюдениями в ходе тематического форума, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.
На операциях по трем профилям сосредоточились специалисты, собравшиеся сегодня в областном онкодиспсансере. Маммологические, урологические и гинекологические онкопатологии лечат с помощью самых современных оперативных методов. Пациенты – с тяжелыми клиническими случаями, в каждом из которых идет речь о сохранении органов и улучшении качества жизни.
- Первый пациент - с раком простаты, с объемной опухолью. Мы проведем радикальную нервосберегающую простатэктомию. Это позволит сохранить нормальную функцию мочеиспускания. Для человека это дает и физиологическое здоровье, и в данном случае немаловажно - психологический комфорт, - рассказал заведующий отделением урологии федерального научно-клинического центра ФМБА России Андрей Санжаров.
Всего во время практической части будет прооперировано 10 пациентов. Основной подход заключается в использовании малоинвазивных лапароскопических технологий. Специалисты областного онкодиспансера начали их применение несколько лет назад, постепенно расширяя спектр использования по различным профилям. В рамках обмена опытом пройдет мастер-класс по их применению в онкогинекологии. Для пациентки это означает более короткий срок реабилитации и лучшее качество жизни в дальнейшем.
- Новые методики лечения опухолей женской репродуктивной системы дает более эффективное заживление, хирургический этап проходит максимально гладко, без осложнений, на вторые сутки пациентка может быть выписана на амбулаторное наблюдение, – прокомментировал Вираб Сисакян, заведующий гинекологическим отделением областного онкологического диспансера Новосибирской области.
Областной онкологический диспансер – одна из ведущих площадок для обмена опытом по лечению онкозаболеваний на Дальнем Востоке. Имеющееся здесь оборудование позволяет применять все используемые сегодня методы оперативного лечения. Одна из последних новинок, приобретенных в учреждении - аппарат для биопсии сторожевых лимфоузлов. Применение этой методики позволяет минимизировать агрессивность хирургического лечения. Также в ближайшее время ожидается визит специалистов по онкоурологии из федеральных клиник - НМИЦ радиологии Минздрава России и МРНЦ имени А.Ф. Цыба.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Сахалине предприятие выплатило работникам зарплату только после вмешательства прокуратуры
09:49 Сегодня 546 аварий с начала года спровоцировали неуступчивые водители на Сахалине
- 10:11 Сегодня Отключения воды в Южно-Сахалинске планируются 25 и 26 июля
15:47 Сегодня Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
- 12:07 Сегодня Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства
- 11:01 Вчера Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
- 12:02 19 Июля Сахалинских пенсионеров учат отличать фальшивые купюры от настоящих
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?