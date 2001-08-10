Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областном онкологическом диспансере сегодня открылась межрегиональная научно-практическая конференция "Заря Востока". Для обмена опытом в Южно-Сахалинск прибыли специалисты ведущих российских клиник и профильных учреждений Дальнего Востока и Сибири. За два дня специалисты проведут серию мастер-классов и обменяются своими наблюдениями в ходе тематического форума, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

На операциях по трем профилям сосредоточились специалисты, собравшиеся сегодня в областном онкодиспсансере. Маммологические, урологические и гинекологические онкопатологии лечат с помощью самых современных оперативных методов. Пациенты – с тяжелыми клиническими случаями, в каждом из которых идет речь о сохранении органов и улучшении качества жизни.

- Первый пациент - с раком простаты, с объемной опухолью. Мы проведем радикальную нервосберегающую простатэктомию. Это позволит сохранить нормальную функцию мочеиспускания. Для человека это дает и физиологическое здоровье, и в данном случае немаловажно - психологический комфорт, - рассказал заведующий отделением урологии федерального научно-клинического центра ФМБА России Андрей Санжаров.

Всего во время практической части будет прооперировано 10 пациентов. Основной подход заключается в использовании малоинвазивных лапароскопических технологий. Специалисты областного онкодиспансера начали их применение несколько лет назад, постепенно расширяя спектр использования по различным профилям. В рамках обмена опытом пройдет мастер-класс по их применению в онкогинекологии. Для пациентки это означает более короткий срок реабилитации и лучшее качество жизни в дальнейшем.

- Новые методики лечения опухолей женской репродуктивной системы дает более эффективное заживление, хирургический этап проходит максимально гладко, без осложнений, на вторые сутки пациентка может быть выписана на амбулаторное наблюдение, – прокомментировал Вираб Сисакян, заведующий гинекологическим отделением областного онкологического диспансера Новосибирской области.

Областной онкологический диспансер – одна из ведущих площадок для обмена опытом по лечению онкозаболеваний на Дальнем Востоке. Имеющееся здесь оборудование позволяет применять все используемые сегодня методы оперативного лечения. Одна из последних новинок, приобретенных в учреждении - аппарат для биопсии сторожевых лимфоузлов. Применение этой методики позволяет минимизировать агрессивность хирургического лечения. Также в ближайшее время ожидается визит специалистов по онкоурологии из федеральных клиник - НМИЦ радиологии Минздрава России и МРНЦ имени А.Ф. Цыба.