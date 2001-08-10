Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитатель из села Малокурильское представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Региональный центр оценки качества образования

Сахалинской области".

Воспитатель из села Малокурилькое Палина Собгайда готовится представить Сахалинскую область в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022». Мероприятие пройдет в Ярославле с 22 по 28 сентября и соберет 84 работника дошкольного образования со всей страны.

Сейчас Палина Собгайда все время посвящает подготовке к масштабному мероприятию.

- Смотрю в интернете выступления конкурсантов прошлых лет, это очень помогает тренировать насмотренность. Прохожу дополнительные онлайн курсы, работаю над своим сайтом. Вообще конкурс требует серьезной подготовки, - поделилась конкурсантка.

Методическую помощь в подготовке сахалинке оказывают ее коллеги и специалисты Регионального центра оценки качества образования.

В апреле Палина Собгайда стала победителем в номинации «Воспитатель года» в конкурсе «Учитель года Сахалинской области - 2022». В профессии она 6 лет, в детском саду «Островок» на Курилах работает с 2018 года.

Финал всероссийского конкурса состоит из заочного и очного туров. Заочно члены жюри оценят сайты участников и их видео визитки. В рамках первого тура участники представят педагогическую находку и проведут педагогическое мероприятие с детьми. Во второй тур пройдут только 15 лауреатов из общего количества участников. Им предстоит пройти собеседование с членами жюри и провести мастерскую педагога. В третьем туре участников конкурса ждут педагогические дебаты.