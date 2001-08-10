Тихоокеанское
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11:27, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке в рейсовом автобусе нашли несколько центнеров нелегальной рыбы и икры

На Камчатке в рейсовом автобусе нашли несколько центнеров нелегальной рыбы и икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в багажном отсеке пассажирского автобуса рыбоохрана обнаружила несколько центнеров нелегальной рыбопродукции и красной икры, сообщает ИА "Кам 24".

Совместная инспекторская группа территориального управления Росрыболовства, полиции и Ассоциации "Река Большая" досмотрела на стационарном посту "Сокоч" рейсовый автобус Daewoo. Он следовал по маршруту Усть-Камчатск - Ключи - Петропавловск-Камчатский.

В грузовом отсеке автобуса инспекторы обнаружили пять картонных коробок с расфасованной лососевой икрой, девять бумажно-полиэтиленовых мешков с мороженым лососем, мешок с мороженым филе лосося, пять спортивных и хозяйственных сумок с рыбой и икрой. Ни водитель, ни пассажиры документов на право вылова и транспортировки предоставить не смогли.

«Рыбопродукция, точный объем которой уточняется, изъята и отправлена на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла биоресурсов оценивается в четверть миллиона рублей. Материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – рассказали информационному агенству в ассоциации "Река Большая".

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