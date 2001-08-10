Отключения воды в Южно-Сахалинске планируются 25 и 26 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с плановым отключением электроэнергии на водозаборе 25 и 26 июля с 10.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды потребителям, рассказали ТИА "ОСтрова" в "РВК-Сахалин". Отключения планируются по следующим адресам:
- ул. Авиационная, 8-78, 74а, 74Б, 76Б, 57-69, 65а;
- ул. Ленина, 489а;
- ул. Комсомольская, 276Б, 276в;
- пр. Мира, 239, 245, 251;
- ул. Больничная, 59;
- ул. Тенистая;
- ул. Бородина;
- ул. Праздничная;
- ул. Усадебная;
- пер. Парадный;
- ул. Боевой Славы;
- ул. Корсаковская;
- ул. Придорожная;
- ул. Инженерная;
- ул. Набережная;
- ул. Отдаленная;
- Еланский проезд;
- пер. Новостроевский;
- ул. Жемчужная;
- ул. Б.Егорова;
- пер. Посадский.
«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7(4242) 72-32-40, +7(4242) 49-79-25.
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