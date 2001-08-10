Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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До конца августа закрылся сквозной проезд по улице Авиационной в Южно-Сахалинске
10:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Отключения воды в Южно-Сахалинске планируются 25 и 26 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с плановым отключением электроэнергии на водозаборе 25 и 26 июля с 10.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды потребителям, рассказали ТИА "ОСтрова" в "РВК-Сахалин". Отключения планируются по следующим адресам:

- ул. Авиационная, 8-78, 74а, 74Б, 76Б, 57-69, 65а;

- ул. Ленина, 489а;

- ул. Комсомольская, 276Б, 276в;

- пр. Мира, 239, 245, 251;

- ул. Больничная, 59;

- ул. Тенистая;

- ул. Бородина;

- ул. Праздничная;

- ул. Усадебная;

- пер. Парадный;

- ул. Боевой Славы;

- ул. Корсаковская;

- ул. Придорожная;

- ул. Инженерная;

- ул. Набережная;

- ул. Отдаленная;

- Еланский проезд;

- пер. Новостроевский;

- ул. Жемчужная;

- ул. Б.Егорова;

- пер. Посадский.

«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7(4242) 72-32-40, +7(4242) 49-79-25.

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