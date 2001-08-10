"Серебряные волонтеры" проинспектировали Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты движения по просьбе главы региона встретились с постояльцами социального учреждения, чтобы у каждого лично узнать о пожеланиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– Я предложил отправиться в Дом для престарелых и инвалидов, чтобы волонтеры напрямую пообщались с постояльцами. Люди пожилые зачастую просто стесняются обратиться с какими-то просьбами и пожеланиями. Может быть есть вопросы по питанию, условиям проживания, по техническому инвентарю. Может они хотят выезжать в музеи, театры. Вот такой личный контакт, на мой взгляд, как раз лучший способ получить обратную связь, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам координатора движения «Серебряные волонтеры» по социальному направлению Натальи Новопашиной, в целом нареканий к вопросу обслуживания в учреждении у постояльцев нет, люди довольны работой персонала Дома для престарелых и инвалидов.

– Мне понравилось в учреждении. Чисто, светло, уютно. Но люди хотят больше общения. Куда-то почаще выезжать. Люди там зачастую с ограниченными физическими возможностями. Поэтому на это стоит обратить внимание. Еще просят продумать вопрос с газетами и журналами в магазине, который работает на территории учреждения. Один человек обратил внимание, что у него не очень удобная коляска. Еще нужен дополнительный врач, – рассказала Наталья Новопашина.

В учреждении есть вторая ставка врача, но дополнительного специалиста пока нет. Валерий Лимаренко поручил минздраву решить этот вопрос. Министерству социальной защиты, в чьем ведении находится учреждение, поставили задачу проработать вопрос с разнообразием питания. Мужчине-колясочнику подберут новый инвентарь.

- Организуем для постояльцев посещение кино, музеев, театров. Для перевозки маломобильных граждан у нас есть специальный автотранспорт. А в плане общения уже не только «Серебряные волонтеры» выразили желание помочь, но и молодежные организации, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, такая обратная связь должна быть налажена со всеми социальными учреждениями региона. «Серебряные волонтеры» в ближайшее время намерены посетить постояльцев и в других районах области.