"Серебряные волонтеры" проинспектировали Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активисты движения по просьбе главы региона встретились с постояльцами социального учреждения, чтобы у каждого лично узнать о пожеланиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– Я предложил отправиться в Дом для престарелых и инвалидов, чтобы волонтеры напрямую пообщались с постояльцами. Люди пожилые зачастую просто стесняются обратиться с какими-то просьбами и пожеланиями. Может быть есть вопросы по питанию, условиям проживания, по техническому инвентарю. Может они хотят выезжать в музеи, театры. Вот такой личный контакт, на мой взгляд, как раз лучший способ получить обратную связь, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам координатора движения «Серебряные волонтеры» по социальному направлению Натальи Новопашиной, в целом нареканий к вопросу обслуживания в учреждении у постояльцев нет, люди довольны работой персонала Дома для престарелых и инвалидов.
– Мне понравилось в учреждении. Чисто, светло, уютно. Но люди хотят больше общения. Куда-то почаще выезжать. Люди там зачастую с ограниченными физическими возможностями. Поэтому на это стоит обратить внимание. Еще просят продумать вопрос с газетами и журналами в магазине, который работает на территории учреждения. Один человек обратил внимание, что у него не очень удобная коляска. Еще нужен дополнительный врач, – рассказала Наталья Новопашина.
В учреждении есть вторая ставка врача, но дополнительного специалиста пока нет. Валерий Лимаренко поручил минздраву решить этот вопрос. Министерству социальной защиты, в чьем ведении находится учреждение, поставили задачу проработать вопрос с разнообразием питания. Мужчине-колясочнику подберут новый инвентарь.
- Организуем для постояльцев посещение кино, музеев, театров. Для перевозки маломобильных граждан у нас есть специальный автотранспорт. А в плане общения уже не только «Серебряные волонтеры» выразили желание помочь, но и молодежные организации, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, такая обратная связь должна быть налажена со всеми социальными учреждениями региона. «Серебряные волонтеры» в ближайшее время намерены посетить постояльцев и в других районах области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
- 11:01 Вчера Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
- 12:02 19 Июля Сахалинских пенсионеров учат отличать фальшивые купюры от настоящих
- 15:43 14 Июля На Сахалине откроется выставка об истории регионального медицинского дела.
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?