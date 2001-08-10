День работника торговли отметят на субботней ярмарке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей Южно-Сахалинска 23 июля приглашают приобрести товары от местных производителей и отметить День работника торговли, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ярмарочные гулянья начнутся в 10.00 на площадке возле Дома торговли (пр. Мира, 106а). В 11.00 стартует музыкальная программа с участием фольклорного армянского ансамбля "Аракс", рок-группы "Перекресток", вокальной группы "Небо", а также солистки Ксении Старовойтовой.
Артисты создадут праздничное настроение, а местные товаропроизводители предложат широкий ассортимент своей продукции. Овощи, зелень, ягоду, молоко, мясо, рыбу, консервы, пресервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, кулинарию и множество других товаров на ярмарке представят известные островные компании: АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Совхоз Корсаковский», АО «Птицефабрика «Островная», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Сахалинское кондитерское общество», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное», ООО «Ханаан».
В сезон овощей и ягод горожане смогут приобрести от сахалинских садоводов и фермеров свежие помидоры, клубнику, голубику, зелень, а также спелые арбузы и дыни.
Национальные блюда кухонь мира предложат кафе "Азия Микс", ООО "Дискавери", ИП Одинокова Н.В., а компания ООО "Ханаан" - дегустацию мясных полуфабрикатов, пельменей и шашлыка.
Кроме этого, всех ждут интересные конкурсы и призы.
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