50 тысяч сахалинцев и курильчан прошли углубленные медобследования с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
50 тысяч островитян в этом году проверили свое здоровье, обратившись в центры углубленной диагностики. Ежегодно их количество увеличивается. Первый центр был открыт в 2020 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко. В настоящее время в государственных медицинских учреждениях по всему региону действуют 16 таких центров. Теперь для расширения возможностей диагностики к этой работе привлечены и коммерческие медицинские организации – для жителей региона проведение углубленного обследования будет бесплатным, по полису ОМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.
Комплексный подход к проверке здоровья ежедневно доказывает свою эффективность. Из нескольких сотен пациентов, каждый день обращающихся в центры углубленного здоровья, почти у трети обнаруживаются новые заболевания. Большая часть имеет хронические недуги, требующие назначения или коррекции лечения. Наиболее часто в диагнозах фигурируют эндокринные, офтальмологические, желудочно-кишечные заболевания, различные патологии женского и мужского репродуктивного здоровья.
- Углубленные обследования пользуются большой популярностью у наших жителей. Они удобны тем, что требуют немного времени, все услуги организованы в одном месте. Для того, чтобы еще больше людей могли одновременно пройти такие процедуры, был запущен конкурс на получение гранта среди организаций частной системы здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, - рассказал глава островного минздрава Владимир Кузнецов.
Из 14 заявок, поступивших от коммерческих учреждений, одобрены 6. Это организации, обладающие необходимым оборудованием, штатом сотрудников и лицензией для проведения обследования населения по следующим профилям:
1) Диагностика эндокринных заболеваний – ООО «МЕД’ОК» и ЧУЗ «РЖД-Медицина»
2) Диагностика центральных дистрофий сетчатки и глаукомы - ООО «Сахалинский центр микрохирургии глаза»;
3) Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологических - ООО «Медицинский центр «HEPATO»;
4) Углубленное обследование мужского населения - ООО «Модус Вивенди»;
5) Диагностика заболеваний женщин, включая онкологические – АНО «Медицинский диагностический центр «Белая роза-Сахалин»
Записаться на диагностику в коммерческие учреждения можно по телефонам данных медорганизаций. Запись в государственные центры углубленного обследования осуществляется по телефону 1300 или у лечащего врача в поликлинике.
Для представителей частной системы здравоохранения участие в подобных проектах является одним из первых шагов к совместной реализации территориальной программы ОМС, которая в настоящее время осуществляется преимущественно государственными медучреждениями. Министерство здравоохранения Сахалинской области заинтересовано в расширении перечня участников грантовой программы. В дальнейшем подобные конкурсы будут продолжены.
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