В Благовещенске проводят экскурсии по фестивалю цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске 17 июля провели две автобусные экскурсии по фестивалю цветов «Город в цвете». Активным жителям города показали оригинальные цветочные композиции, созданные руками участников фестиваля, рассказали об истории озеленения Благовещенска со дня его основания. Акцию провели в амурской столице впервые, сообщает ИА "Порт Амур".
Участниками первой экскурсии стали сами цветоводы-любители - старшие домов, инициативные жители, создающие на своих территориях яркие цветочные сады. Во время экскурсии они смогли перенять опыт других участников фестиваля. Например, горожане посетили реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов. Сотрудники центра создали целый «сказочный лес» с фигурами персонажей из книжек, фонтаном, аллеей роз.
Еще одним пунктом экскурсии стал дом по улице Строителей, 68. Член совета дома Ольга Синчук рассказала, как жители организовали целую систему по благоустройству двора: создали группу энтузиастов, выбрали кураторов цветников, разработали дизайн-проекты композиций, защитили свои концепции.
Также экскурсанты побывали в еще нескольких дворах многоэтажек, в гимназии № 25, рассказывает пресс-служба мэрии амурской столицы.
Вторую экскурсию провели для активной молодежи Благовещенска. Молодым горожанам, помимо основных локаций, показали стадион «Юность», а также - украшенную территорию Дома научной коллаборации имени Луценко, где разместился робот ВАЛЛ-И.
Организатором проекта выступил Народный музей имени Кириллова
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