Сахалинских пенсионеров учат отличать фальшивые купюры от настоящих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Определять подлинность банкнот и безопасно пользоваться безналичными способами оплаты учатся пенсионеры на Сахалине. Интерактивные занятия для посетителей центра социального обслуживания населения проводят представители Банка России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе южно-сахалинского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.
Участникам прошедших мероприятий рассказали, как быстро проверить купюру на подлинность, что делать с поврежденными деньгами и как грамотно пользоваться безналичными расчетами. Также слушатели лекций узнали о мобильном приложении «ЦБ онлайн», с помощью которого можно в режиме реального времени получить ответы специалистов Банка России на вопросы о финансовых продуктах, проверить лицензию участника рынка, оставить отзыв о работе организаций финансового сектора.
«Для людей старшего возраста занятия по определению подлинности банкнот очень актуальны, потому что многие из них предпочитают рассчитываться наличными. Кроме того, пожилые люди - наиболее уязвимая часть населения, приоритет для мошенников. Мы всегда разъясняем нашим слушателям их права в сфере финансовых услуг и подсказываем, в какой ситуации нужно обращаться в интернет-приемную Банка России», - прокомментировал главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Алексей Пляшкевич.
Лекции будут проходить дважды в месяц. Каждый раз их читают для новой аудитории - посетителей сахалинского центра социального обслуживания населения. Записаться можно по телефону 8 (4242) 556-006.
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