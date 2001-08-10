Миллионы рублей задолжали сахалинские "управляйки" за отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сейте АО "СКК" опубликован рейтинг должников и добросовестных потребителей по итогам отопительного сезона, рассказали ТИА "Острова" в организации.
Сведения касаются юридических лиц, но должны заинтересовать и физических – среди должников есть управляющие компании, которые из-за взысканных в судебном порядке долгов не смогут в определённом законом порядке и объёме обслуживать «свои» дома. Сумма долга варьируется от 300 тысяч (ТСЖ Горького 50б) до более чем 8 млн рублей (ООО УК ПМК «Жилсервис», ООО УК «Единый город»). Задолженности юридических лиц скромнее - от 200 тысяч (ИП Асадов Т.Р.) до почти 800 тысяч (ООО «Сахагрострой»). Однако в совокупности сумма долга значительная, и в межотопительный период, когда идёт активная подготовка сетей и оборудования к зиме, а также продолжается процесс восстановления благоустройства, нехватка этих средств очень остро ощущается предприятием.
Наряду с должниками, конечно, есть те, кто вовремя и полностью оплачивает оказанные «СКК» услуги – это такие управляющие компании как ООО УК «Аралия», ООО УК «Фикен», ООО «Сахжилсервис», ТСЖ «Лидер», ТСЖ «Чехова-41», ТСЖ «Теремок», ТСЖ «Победы-28», ТСЖ «44-06». Жителям домов этих УК наверняка не придётся переживать из-за того, как дом будет подготовлен к зиме – финансовая дисциплинированность позволит управляющим компаниям вовремя провести все необходимые мероприятия.
С полным списков должников и добросовестных потребителей АО «СКК» можно ознакомиться на сайте компании skk65.ru в разделе «Абонентам».
Сбытовой отдел компании также напоминает жителям города, что до конца июля в «СКК» действует акция по списанию 50% пени, если она не взыскана в судебном порядке. Подробности акции можно узнать по телефонам 45 43 49, 50 04 99.
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