80 семей из Смирных отметили новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключи от комфортабельных квартир получили переселенцы из аварийного жилья. Новоселов от имени губернатора поздравил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Дорогие друзья, очень рад разделить с вами этот счастливый момент. Желаю, чтобы в ваших домах всегда было уютно и тепло. От всей души поздравляю вас! Мы работаем для того, чтобы сахалинцы и курильчане жили в безопасных и комфортных условиях. Именно поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение о наращивании темпов жилищного строительства в регионе. Большая работа по этому направлению развернута и в Смирныховском районе. К примеру, в селе Рощино совсем недавно сдали два двухквартирных дома. Кроме того, строительные работы развернуты в райцентре, и в ближайшие дни начнутся в селе Победино, – отметил руководитель регионального ведомства.
Современный пятиэтажный дом возвели на улице Чехова, 19а. Работы на площадке продолжались в течение года.
Квартиры сданы «под ключ». В помещениях предусмотрели ремонт, сантехнику и электроприборы. За качеством выполнения работ в помещениях следили будущие жильцы и специальная комиссия.
Во дворе установили детскую площадку, обустроили зеленые зоны, пространство для бытовых нужд и автомобильную парковку.
– Не ожидала, что у меня будет такая хорошая квартира. Очень понравилась. Всю жизнь прожила в бараке и рада, что теперь у меня светлое, теплое и уютное жилье со всеми удобствами, – поделилась впечатлениями жительница нового дома Зоя Дымчина.
Возведение нового жилья в Смирныховском районе продолжается. Уже скоро приступают к строительству дома на 24 квартиры в селе Победино. Новоселье переселенцы из аварийного жилья отметят в следующем году.
Активное строительство жилой застройки развернулось в райцентре на улице Ленина – на сегодняшний день уже начали возводить два дома из четырех. Возле памятника Леонида Смирных расположатся жилые дома на 210 квартир.
Отметим, под руководством губернатора Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на предоставление дополнительной финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.
В 2021 году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.
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