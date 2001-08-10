Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор посетит муниципальное образование во вторник, 19 июля. В 13.30 начнется встреча с жителями. Место проведения – детская школа искусств, улица Октябрьская, 2. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Перед этим, с 12.30 до 13.30, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.
В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – посещение объектов здравоохранения, жилищного строительства, социальных торговых точек, а также контроль за ходом ремонта дворовых территорий, подъездов многоквартирных домов и общественных пространств.
Напомним, с начала этого года губернатор провел девять встреч с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Невельске, Южно-Курильске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.
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