Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2022
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12:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района

Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит муниципальное образование во вторник, 19 июля. В 13.30 начнется встреча с жителями. Место проведения – детская школа искусств, улица Октябрьская, 2. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в  региональном правительстве.

Перед этим, с 12.30 до 13.30, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – посещение объектов здравоохранения, жилищного строительства, социальных торговых точек, а также контроль за ходом ремонта дворовых территорий, подъездов многоквартирных домов и общественных пространств.

Напомним, с начала этого года губернатор провел девять встреч с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Невельске, Южно-Курильске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.

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