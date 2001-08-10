В Невельске заработал муниципальный центр управления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Структурное подразделение мэрии займется повышением качества обратной связи между жителями и местной властью.

В Невельске 15 июля открылся второй в Сахалинской области муниципальный центр управления (МЦУ). Он разместился в администрации Невельского района. О том, какие задачи здесь будут решаться, рассказывают участники открытия центра.

– Создание МЦУ – закономерный шаг в развитии нашей работы с населением. Благодаря внедрению современных цифровых технологий, власть на местах получает возможность результативнее реагировать на обращения людей и оперативнее информировать население по жизненно важным вопросам. Считаю, что мы подготовили для этого хороший фундамент, всегда стараемся по возможности оперативно решать возникающие у жителей района вопросы. Рад, что наш район стал вторым после Южно-Сахалинска, где открылся МЦУ, - отметил Алексей Шабельник.

Инициатором открытия МЦУ в Невельском районе выступил координатор правительственных программ в муниципалитете Юрий Им. По его мнению, такие центры управления должны появиться в каждом районе области.

– На моё предложение об открытии муниципального центра управления администрация Невельского района откликнулась с большим энтузиазмом. Это не удивительно, потому, что здесь умеют работать с обратной связью и понимают важность этой работы. Невельский район занимает верхние строчки в рейтингах областного Центра управления регионом. Через неделю такой же центр открывается в соседнем, Холмском районе, что также вполне закономерно: переход муниципалитетов на новый уровень коммуникаций с населением, безусловно, пойдёт на пользу людям. Поэтому наша цель - открыть подобные центры управления в каждом районе области. Уверен, что общими усилиями мы это обязательно сделаем, – считает Юрий Им.

В конце июня будущие сотрудники невельского МЦУ вместе с коллегами из холмской администрации прошли обучение по работе в социальных сетях и системах обратной связи в Центре управления регионом Сахалинской области.

– На семинаре мы получили много полезной информации. Хотя в соцсетях мы работаем уже давно – таково требование времени, поучиться было чему. Органам власти сегодня нужно выдерживать огромную конкуренцию в инфополе. Госпаблики должны быть не только рупором официальной информации, но и приносить реальную пользу, быть понятными и интересными. Об этом нам подробно рассказывали сотрудники ЦУР. Теперь мы готовы применять эти знания на практике, – сообщила руководитель МЦУ Елена Коробочкина.

Заместитель руководителя ЦУР Сахалинской области Александр Кротов отметил, что центр управления регионом готов проводить обучающие семинары для всех районов.

– У нас есть возможность организовывать курсы очно и в онлайн форматах, что актуально для отдаленных районов Сахалинской области. Они будут полезны для сотрудников пресс-служб и специалистов по обратной связи в муниципалитетах. На семинарах эксперты ЦУР рассказывают, как нужно вести паблики органов власти – от текстового до визуального контента, о технических особенностях и возможностях различных соцсетей. Сейчас мы делаем упор на отечественные площадки – многие пока ещё с ними на «вы». И, конечно, мы учим районных специалистов быстро и качественно работать с платформой обратной связи на Госуслугах и системой «Инцидент менеджмент», куда стекаются обращения из соцсетей. – рассказал Александр Кротов.

МЦУ Невельского района принимает обращения в пабликах:

https://t.me/moy_nevelsk

https://ok.ru/group/60815565455474

https://vk.com/public160454694