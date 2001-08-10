Сахалинец, испугавшись остаться без отпуска, выплатил полмиллиона алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы убедили сахалинца, что его ребёнок нуждается в заботе, в результате он оплатил более 500 тысяч рублей долга по алиментам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Тымовскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находиться исполнительное производство о взыскании с гражданина Н. денежных средств на содержание ребёнка в размере ¼ части всех видов доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Сахалинец исполнял свои обязательства не всегда добросовестно, в результате чего образовался 500-тысячный долг. В рамках принудительного исполнения судебным приставом- исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом, а так же был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Полностью же оплатить имеющуюся задолженность, тымовчанина побудила перспектива остаться дома, вместо запланированного отпуска. Узнав об этом, должник в короткие сроки нашёл необходимую сумму и полностью рассчитался с долгом по алиментам. Все меры принудительного исполнения судебными приставами были сняты.
УФССП России по Сахалинской области призывает родителей не забывать о своих обязанностях и своевременно и добровольно выплачивать алименты на содержание детей.
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