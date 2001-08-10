На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках седьмой Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" провели панельную сессию "Программы трудовой мобильности и переселения. Траектория развития". На ней обсудили вопросы повышения привлекательности регионов ДФО, включая Сахалин, для переезда.
Также на панельной сессии подняли вопрос о расширении мер поддержки в рамках государственной программы оказания содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Российскую Федерацию.
По словам модератора сессии, члена-корреспондента РАН, главы института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева, сейчас в стране не так много госпрограмм, помогающих решить вопросы пополнения трудового потенциала и демографического развития. С 2015 года в России реализуется программа повышения трудовой мобильности, которая обеспечивает поддержку граждан при переезде, обустройстве и адаптации. Рязанцев отметил, что в госпрограмме содействия переселению проживающих за рубежом соотечественников в РФ, которая действует с 2007 года, заложен важный демографический и социогуманитарный аспект. При этом территории ДФО входят в список приоритетных для переселения.
Все одиннадцать регионов Дальнего Востока представляют собой территории приоритетного заселения по государственной программе содействия переселению проживающих в зарубежных странах соотечественников. Для приезжающих предусмотрены жилищные субсидии, выплата подъемных средств, а при отсутствии дохода - пособия. Кроме этого, приезжающие могут получить жилищный кредит на льготных условиях под самый низкий процент в Российской Федерации - процентная ставка “Дальневосточной ипотеки” составляет всего два процента годовых. А по программе "Дальневосточный гектар" можно безвозмездно получить участок земли. С начала реализации государственной программы в ДФО переехало свыше шестидесяти тысяч человек.
Дмитрий Паршин рассказал свою историю успешного переезда из Казахстана в город Артем Приморского края. По его словам, на Дальний Восток они приехали без денег - одолжили средства. После этого приобрели товар, взяли в аренду помещение и открыли небольшой бизнес, который успешно работает уже второй год. Паршин отметил, что жить в ДФО можно и это отличное место.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:35 13 Июля На Сахалине встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с Донбасса
11:24 12 Июля В городском парке Южно-Сахалинска появился "Чудоостров"
15:05 12 Июля Будущих призывников Южно-Сахалинска приглашают учиться на права
14:51 11 Июля На Сахалине открылась выставка "Мы русские"
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?