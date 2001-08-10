На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках седьмой Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" провели панельную сессию "Программы трудовой мобильности и переселения. Траектория развития". На ней обсудили вопросы повышения привлекательности регионов ДФО, включая Сахалин, для переезда.

Также на панельной сессии подняли вопрос о расширении мер поддержки в рамках государственной программы оказания содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Российскую Федерацию.

По словам модератора сессии, члена-корреспондента РАН, главы института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева, сейчас в стране не так много госпрограмм, помогающих решить вопросы пополнения трудового потенциала и демографического развития. С 2015 года в России реализуется программа повышения трудовой мобильности, которая обеспечивает поддержку граждан при переезде, обустройстве и адаптации. Рязанцев отметил, что в госпрограмме содействия переселению проживающих за рубежом соотечественников в РФ, которая действует с 2007 года, заложен важный демографический и социогуманитарный аспект. При этом территории ДФО входят в список приоритетных для переселения.

Все одиннадцать регионов Дальнего Востока представляют собой территории приоритетного заселения по государственной программе содействия переселению проживающих в зарубежных странах соотечественников. Для приезжающих предусмотрены жилищные субсидии, выплата подъемных средств, а при отсутствии дохода - пособия. Кроме этого, приезжающие могут получить жилищный кредит на льготных условиях под самый низкий процент в Российской Федерации - процентная ставка “Дальневосточной ипотеки” составляет всего два процента годовых. А по программе "Дальневосточный гектар" можно безвозмездно получить участок земли. С начала реализации государственной программы в ДФО переехало свыше шестидесяти тысяч человек.

Дмитрий Паршин рассказал свою историю успешного переезда из Казахстана в город Артем Приморского края. По его словам, на Дальний Восток они приехали без денег - одолжили средства. После этого приобрели товар, взяли в аренду помещение и открыли небольшой бизнес, который успешно работает уже второй год. Паршин отметил, что жить в ДФО можно и это отличное место.