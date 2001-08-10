16:10, | Новости общества Сахалина и Курил
С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горячей воды не будет в Южно-Сахалинске с 1 по 10 августа включительно.
Это обязательная и ежегодная часть плана мероприятий по подготовке систем теплоснабжения и ГВС к новому отопительному сезону. Перечень необходимых работ утверждён городской администрацией и включает в себя ремонт тепловых сетей, ремонт и техническое обслуживание насосных станций, коллекторной ТЭЦ-1 и оборудования центральных тепловых пунктов. Работы начнутся сразу после останова ПАО «Сахалинэнерго» ТФУ ТЭЦ-1, а вернётся горячая вода в дома горожан ночью с 10 на 11 августа.
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Новости общества Сахалина и Курил
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