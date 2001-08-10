Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
Сейчас 17:51
58,26|58,34|66,91
С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
15:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалина стало еще больше пунктов сдачи использованных батареек

На Сахалина стало еще больше пунктов сдачи использованных батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор продолжает устанавливать контейнеры для сбора использованных батареек. Теперь такие точки появились в Корсакове, Долинске и Шахтерске. На сегодняшний день уже установлено 25 контейнеров. Часть из них в сети магазинов «Первый Семейный» и спортивном комплексе Кристалл, рассказали ТИА "Острова" в АО " Управление по обращению с отходами".

Ранее к сбору отработанных источников тока успели присоединиться крупные торговые точки Сахалинской области: магазины «Баловень», «Эконом», «Орбита», «Березка», «Мегаберезка» и предприятия. Главная цель – сделать пункты приема батареек доступными для населения.

 - Отработанные батарейки выкидывать вместе с другими отходами категорически нельзя. Выделяя тяжелые металлы, даже одна пальчиковая батарейка может насести существенный вред почве и воде, - отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Напомним, регоператор заключил договор с компанией «Экологическая практика». По программе «Durasell» его сотрудники раз в полгода с Сахалина будут отправлять отработанные источники тока на переработку в Челябинск.

Сдать батарейки в любом количестве и на безвозмездной основе можно также и в Управлении по обращению с отходами по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 39-В, 1 этаж. Телефон диспетчерской службы: +7(914)740-49-08; +7 (4242)55-61-66.

Точки сдачи батареек по программе «Durasell» открыты по адресам

сеть м-нов «Первый семейный»:

- г. Корсаков, ул. Окружная, 56А;

- г. Долинск, ул. Победы, 32А;

- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 192;

- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 49;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 295;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 2;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 11А;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 202;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 57В;

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 49.

м-н «Эконом»:

- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 57Б;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 47;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 19;

- г. Корсаков, ул. Комсомольская, 10А.

м-н «Орбита»:

- г. Южно-Сахалинск, Емельянова, 32.

м-н «Березка»:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 55.

ТЦ «Мегаберезка»:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 89.

АО «Управление по обращению с отходами»:

- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39В.

Министерство ЖКХ:

- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39.

ООО «Весна»:

- пгт. Шахтерск, ул. Мира, 18, пом.1.

Супермаркет «Баловень»:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Холмское шоссе, 5/6;

- г. Южно-Сахалинск, Дзержинского, 37.

Спортивная школа «Кристалл»:

г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29.    

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?