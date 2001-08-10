На Сахалина стало еще больше пунктов сдачи использованных батареек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор продолжает устанавливать контейнеры для сбора использованных батареек. Теперь такие точки появились в Корсакове, Долинске и Шахтерске. На сегодняшний день уже установлено 25 контейнеров. Часть из них в сети магазинов «Первый Семейный» и спортивном комплексе Кристалл, рассказали ТИА "Острова" в АО " Управление по обращению с отходами".
Ранее к сбору отработанных источников тока успели присоединиться крупные торговые точки Сахалинской области: магазины «Баловень», «Эконом», «Орбита», «Березка», «Мегаберезка» и предприятия. Главная цель – сделать пункты приема батареек доступными для населения.
- Отработанные батарейки выкидывать вместе с другими отходами категорически нельзя. Выделяя тяжелые металлы, даже одна пальчиковая батарейка может насести существенный вред почве и воде, - отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
Напомним, регоператор заключил договор с компанией «Экологическая практика». По программе «Durasell» его сотрудники раз в полгода с Сахалина будут отправлять отработанные источники тока на переработку в Челябинск.
Сдать батарейки в любом количестве и на безвозмездной основе можно также и в Управлении по обращению с отходами по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 39-В, 1 этаж. Телефон диспетчерской службы: +7(914)740-49-08; +7 (4242)55-61-66.
Точки сдачи батареек по программе «Durasell» открыты по адресам
сеть м-нов «Первый семейный»:
- г. Корсаков, ул. Окружная, 56А;
- г. Долинск, ул. Победы, 32А;
- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 192;
- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 49;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 295;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 2;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 11А;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 202;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 57В;
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 49.
м-н «Эконом»:
- г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 57Б;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 47;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 19;
- г. Корсаков, ул. Комсомольская, 10А.
м-н «Орбита»:
- г. Южно-Сахалинск, Емельянова, 32.
м-н «Березка»:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 55.
ТЦ «Мегаберезка»:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 89.
АО «Управление по обращению с отходами»:
- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39В.
Министерство ЖКХ:
- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39.
ООО «Весна»:
- пгт. Шахтерск, ул. Мира, 18, пом.1.
Супермаркет «Баловень»:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Холмское шоссе, 5/6;
- г. Южно-Сахалинск, Дзержинского, 37.
Спортивная школа «Кристалл»:
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29.
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