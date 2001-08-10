С 17 июля воскресный поезд на Корсаков (Пять углов) меняет расписание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поезда пригородного сообщения по маршруту Южно-Сахалинск - Корсаков - Южно-Сахалинск меняют расписание. О новом времени отправления и прибытия ТИА "Острова" сообщила пассажирская компания "Сахалин". Расписание начнет действовать с воскресенья, 17 июля.

Поезд № 6406 по маршруту Южно-Сахалинск - Пять углов будет уходить со станции на 51 минуту раньше. Время отправления поезда сдвинули с 18:30 на 17:39. Теперь на станцию Корсаков будет приходить в 18:46, а на конечную станцию Пять углов в 18:52.

Поезд в обратном направлении, по маршруту № 6405 Пять углов - Южно-Сахалинск, с воскресенья будет уходить со станции на 1 час 24 минуты раньше. Время отправления поезда сдвинули с 20:26 на 19:02. В островную столицу на станцию Южно-Сахалинск поезд будет приходить в 20:06, а не 21:30.

Остальные поезда пригородного сообщения курсируют по расписанию согласно графику.

Приобрести железнодорожные билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в кассах АО «ПКС», либо в поездах пригородного сообщения.

По всем вопросам можно обратиться в официальную группу Telegram-канала https://t.me/pk_sakhalin, где всегда размещена актуальная информация и подробное расписание движения пригородных поездов или в информационно-справочный центр по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.