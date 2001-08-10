Более 100 сахалинских семей подали заявления на получение продуктовых электронных сертификатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С помощью цифрового документа островитяне могут самостоятельно выбирать предоставляемые как меру соцподдержки продукты. Такую возможность получили малоимущие семьи с детьми, проживающие в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском и Холмском районах. В будущем новый механизм соцподдержки планируется внедрить во всех муниципальных образованиях региона.
- Этой мерой поддержки могут воспользоваться сахалинцы, которые ранее получали продуктовые наборы в натуральной форме. Теперь у них появилась возможность один раз в квартал самостоятельно выбирать продукты. Минимальная сумма поддержки – 3 тысячи рублей. Если в семье более трех человек, то размер помощи будет увеличен из расчета тысяча рублей на человека. К проекту присоединились уже более 30 партнеров – это торговые точки, в которых люди смогут использовать свой электронный сертификат, – рассказала руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.
Электронный сертификат будет доступен держателям карты сахалинца. С его помощью можно приобрести продукты без ограничения по ассортименту, виду, весу, упаковке продовольственных товаров, за исключением алкогольной и табачной продукции.
При этом у островитян остается право выбора – получать продовольственные наборы или самостоятельно приобретать необходимые продукты с помощью электронного сертификата.
Для того чтобы воспользоваться электронным сертификатом необходимо написать заявление в Центре социальной поддержки или его территориальных отделениях. С собой необходимо иметь паспорт и карту сахалинца. Также заявление можно оставить через личный кабинет на сайте министерства социальной защиты.
Отметим, сегодня в числе получателей продуктовых наборов – более 34 тысяч жителей островного региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Старорусского
14:14 Сегодня Южносахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье
09:12 Сегодня Перед тем, как делать ремонт во дворах Сахалина, с жителями поговорят
10:51 Сегодня Проект Сахалинской области вошел в ТОП-200 инициатив форума "Сильные идеи для нового времени"
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?