Более 100 сахалинских семей подали заявления на получение продуктовых электронных сертификатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С помощью цифрового документа островитяне могут самостоятельно выбирать предоставляемые как меру соцподдержки продукты. Такую возможность получили малоимущие семьи с детьми, проживающие в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском и Холмском районах. В будущем новый механизм соцподдержки планируется внедрить во всех муниципальных образованиях региона.

- Этой мерой поддержки могут воспользоваться сахалинцы, которые ранее получали продуктовые наборы в натуральной форме. Теперь у них появилась возможность один раз в квартал самостоятельно выбирать продукты. Минимальная сумма поддержки – 3 тысячи рублей. Если в семье более трех человек, то размер помощи будет увеличен из расчета тысяча рублей на человека. К проекту присоединились уже более 30 партнеров – это торговые точки, в которых люди смогут использовать свой электронный сертификат, – рассказала руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.

Электронный сертификат будет доступен держателям карты сахалинца. С его помощью можно приобрести продукты без ограничения по ассортименту, виду, весу, упаковке продовольственных товаров, за исключением алкогольной и табачной продукции.

При этом у островитян остается право выбора – получать продовольственные наборы или самостоятельно приобретать необходимые продукты с помощью электронного сертификата.

Для того чтобы воспользоваться электронным сертификатом необходимо написать заявление в Центре социальной поддержки или его территориальных отделениях. С собой необходимо иметь паспорт и карту сахалинца. Также заявление можно оставить через личный кабинет на сайте министерства социальной защиты.

Отметим, сегодня в числе получателей продуктовых наборов – более 34 тысяч жителей островного региона.