Будущих призывников Южно-Сахалинска приглашают учиться на права
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Будущих призывников бесплатно обучат вождению по нескольким категориям. Военный комиссариат Южно-Сахалинска совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ проводит набор учащихся выпускных курсов, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году, не имеющих судимости и годных по состоянию здоровья, на бесплатное обучение вождению по категориям:
- «С»;
- «Д» - имеющие категорию «С» или «В», достигших 21-го года;
- «Е» - имеющие категорию «С» и 1 год непрерывного стажа, достигших 19-ти лет.
Будущие призывники, желающие пройти бесплатные курсы обучения вождению, могут обращаться по адресу: ул. Чехова, 4, каб. №6. Запись ведется: с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00. Телефон для справок.: 43-04-52.
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