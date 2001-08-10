На Сахалине меняется расписание пригородных поездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пассажирская компания "Сахалин" с 11 июля меняет расписание движения пригородных поездов. Время отправления и прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним, а время прибытия и отправления со ст. Томари, Поронайск меняется на 4 минуты от прежнего расписания, сообщили ТИА "Острова" в компании.
Расписание:
№ 6201/6202 Южно-Сахалинск - Томари - курсирует ежедневно:
- время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 17:35;
- время прибытия на ст. Томари увеличится на 4 минуты - 21:28;
- Общее время в пути составит 3 часа 53 минуты.
№ 6203/6204 Томари - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно:
- время отправления со ст. Томари сократится на 4 минуты - 04:07;
- время прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 07:59;
- общее время в пути составит 3 часа 52 минуты.
№ 6303 Южно-Сахалинск - Поронайск - курсирует ежедневно:
- время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 16:00;
- время прибытия на ст. Поронайск увеличится на 4 минуты - 21:01;
- общее время в пути составит 5 часов 1 минута.
№ 6304 Поронайск - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно:
- время отправления со ст. Поронайск сократится на 4 минуты - 05:45;
- время прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 10:47;
- общее время в пути составит 5 часов 2 минуты.
Остальные поезда пригородного сообщения курсируют по расписанию согласно графику.
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