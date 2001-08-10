Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2022
Сейчас 23:37
63,14|64,13|66,91
На Сахалине меняется расписание пригородных поездов
12:10, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине меняется расписание пригородных поездов

На Сахалине меняется расписание пригородных поездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажирская компания "Сахалин" с 11 июля меняет расписание движения пригородных поездов. Время отправления и прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним, а время прибытия и отправления со ст. Томари, Поронайск меняется на 4 минуты от прежнего расписания, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Расписание:

№ 6201/6202 Южно-Сахалинск - Томари - курсирует ежедневно:

- время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 17:35;

- время прибытия на ст. Томари увеличится на 4 минуты - 21:28;

- Общее время в пути составит 3 часа 53 минуты.

№ 6203/6204 Томари - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно:

- время отправления со ст. Томари сократится на 4 минуты - 04:07;

- время прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 07:59;

- общее время в пути составит 3 часа 52 минуты.

№ 6303 Южно-Сахалинск - Поронайск - курсирует ежедневно:

- время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 16:00;

- время прибытия на ст. Поронайск увеличится на 4 минуты - 21:01;

- общее время в пути составит 5 часов 1 минута.

№ 6304 Поронайск - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно:

- время отправления со ст. Поронайск сократится на 4 минуты - 05:45;

- время прибытия на ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 10:47;

- общее время в пути составит 5 часов 2 минуты.

Остальные поезда пригородного сообщения курсируют по расписанию согласно графику.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?