Работы на улице Академической в Южно-Сахалинске продлили до вечера 6 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это связано с увеличившимся объемом работ после вскрытия дорожного полотна. Выезд на ул. Поповича будет закрыт до 18.00 среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в районе дома №40А по ул. Поповича Сахалинской коммунальной компанией проводятся ремонтные работы. Объезжать закрытый участок можно по ул. Тихоокеанской и пр. Мира.