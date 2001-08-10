Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2022
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Работы на улице Академической в Южно-Сахалинске продлили до вечера 6 июля
16:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Работы на улице Академической в Южно-Сахалинске продлили до вечера 6 июля

Работы на улице Академической в Южно-Сахалинске продлили до вечера 6 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это связано с увеличившимся объемом работ после вскрытия дорожного полотна. Выезд на ул. Поповича будет закрыт до 18.00 среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в районе дома №40А по ул. Поповича Сахалинской коммунальной компанией проводятся ремонтные работы. Объезжать закрытый участок можно по ул. Тихоокеанской и пр. Мира.

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