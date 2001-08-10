Южносахалинцев приглашают на занятия фитнес-класса Пор де бра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия Пор де бра на открытом воздухе в рамках программы ВЭБ.РФ "Пять шагов для городов" организует Южно-Сахалинский культурно-туристический центр, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новое танцевальное направление сочетает в себе элементы хореографии, балетных движений, йоги, пилатеса, стретчинга и силовых упражнений. Фитнес-класс позволяет привести в тонус мышцы всего тела и зарядиться энергией.

Заниматься Пор де бра можно с нуля без подготовки - связки достаточно просты и доступны для выполнения каждому.

Все желающие попробовать себя в этом направлении могут подать заявку в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по телефону 210-310 или по ссылке.

Занятия проходят в городском парке в белом шатре на озере Верхнее каждую субботу: 9, 16, 23 и 30 июля. Начало в 09.00.