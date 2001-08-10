700 километров водопровода проложат и отремонтируют на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках реализации инвестиционной программы "РВК-Сахалин" осуществляет работы как по текущему содержанию отрасли, так и по ее модернизации, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
«Проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска накапливались годами, сети при ремонте дорог и микрорайонов ремонтировались частично, на полномасштабную модернизацию сетей и сооружений денег не было. Сегодня город находится в точке, когда без новых объектов, без новых сетей, он не сможет жить и развиваться», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев.
Сегодня более половины подаваемой в город воды уходит в землю – так много утечек происходит в ветхих сетях. Так, только в прошлом году было устранено более 4300 повреждений (из них около 500 на сетях водоснабжения).
Поэтому среди приоритетных задач - масштабная замена и реконструкция ветхих водопроводных и канализационных сетей. За время реализации инвестиционной программы (2022-2070 гг.) будет заменено и реконструировано 686,5 километров труб. Важно, что эти работы – не отдаленной перспективы. 109,6 километров будут проложены и отремонтированы уже в первые 5 лет работы.
Кроме того, в числе первоочередных мероприятий инвестпрограммы - строительство в Южно-Сахалинске нового водозабора «Южный», который обеспечит водоснабжение развивающихся жилых районов и учреждений социальной инфраструктуры южной части города, а также станет крупнейшим объектом отрасли, построенным в островной столице в 21 веке.
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